Oggi l’incontro con il leader del Brexit Pary Nigel Farage, immortalato in un selfie ‘3D’ sui social. Giovedì prossimo alla Camera la conferenza stampa per lanciare il nuovo partito. Gianluigi Paragone, senatore ex M5S, è pronto a battezzare la sua nuova creatura politica sovranista, che ha come obiettivo quello di traghettare il Belpaese fuori dall’Unione europea. E spulciando il database dell’Ufficio brevetti e marchi del Mise, spunta il possibile simbolo di questo progetto politico, con tanto di nome del giornalista e conduttore televisivo.

‘Italexit con Paragone’ una delle soluzioni grafiche depositate lo scorso 10 luglio dalla ‘In Movimento S.r.l.s.’: si tratta di una scritta blu su sfondo bianco, con freccia verde e rossa a completare i colori della bandiera italiana. Stessi colori utilizzati in altre 2 versioni del logo, dove all’interno di un esagono si aggiunge la dicitura ‘No Europa – Per l’Italia’. Sarà uno di questi, il logo del partito di Paragone? Interpellato dall’Adnkronos il conduttore non si sbilancia.

Fonte Adnkronos.com