Proroga della scadenza dei termini per il pagamento degli oneri concessori (urbanizzazione, costruzione e corrispettivo monetario limitatamente ai casi previsti) dovuti, a seguito di rateizzazioni e dilazioni in scadenza al 31 dicembre 2020, già concesse ai sensi delle deliberazioni della Giunta comunale n. 1610 del 26 giugno 1978, del Consiglio comunale n. 221 del 26 luglio 199 e n. 131 del 21 aprile 1978, per 180 (centottanta) giorni, a condizione che venga presentata dal beneficiario apposita estensione della garanzia pari alla durata della proroga.

A disporlo la deliberazione n. 66/2020 del Consiglio comunale, anche “tenuto conto che a seguito della cessazione delle misure restrittive di contenimento del contagio da Covid-19 e della successiva chiusura dello stato di emergenza, la ripresa delle attività produttive e edilizie dovrà comunque far fronte a una complessa fase di riorganizzazione in funzione delle misure di sicurezza stabilite nei protocolli per la prevenzione dal contagio nei luoghi di lavoro”.