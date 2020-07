Posizionate, nella tarda mattina di mercoledì 22 luglio dagli operatori dell’Area marina protetta del Sinis le sedie job sul litorale, dopo essere state disinfettate: quest’anno infatti le norme anticovid impongono di disinfettare la sedia a ogni utilizzo.

A inizio stagione le sedie job erano come ogni anno pronte a svolgere la loro funzione, ma a causa di ritardi nella consegna del prodotto per disinfettarle non erano state collocate nel litorale. Su ciascuna sedia job saranno esposte le istruzioni per l’uso della soluzione idroalcoolica. Prima di utilizzare la sedia job sarà necessario spruzzare il prodotto e attendere che asciughi alcuni minuti.

Ogni anno l’Area marina protetta effettua controlli sul loro pieno funzionamento e ne gestisce il ricovero al termine della giornata, affidando il compito a volontari che ne evitano l’abbandono in spiaggia. Dal momento che lo scorso anno se ne sono rotte due a San Giovanni di Sinis, si è provveduto alla loro tempestiva sostituzione.

Le sedie job, come ogni anno, saranno collocate a San Giovanni, Maimoni, Mari Ermi e Is Arutas. Ad eccezioni di San Giovanni – nel quale è collocata nei pressi del chiosco Vento Maestro – nelle altre tre località la sedia job sarà collocata nei pressi della torretta del servizio di salvamento a mare, in corrispondenza dei parcheggi disabili.