A partire da venerdì 24 luglio ripartono tutte le visite specialistiche ambulatoriali e libero professionali in regime di intramoenia erogate dalle strutture ospedaliere dell’Area Socio Sanitaria di Sassari (Alghero, Ozieri, Ittiri e Thiesi) e ai Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri.

La riapertura sarà effettuata nel rigoroso rispetto dei nuovi percorsi logistici indicati dai Servizi di Prevenzione e Protezione. Queste disposizioni della Direzione Assl Sassari fanno riferimento Per evitare assembramenti, le visite specialistiche dovranno essere prenotate attraverso il Cup e gli appuntamenti saranno programmati con orari opportunamente distanziati. Inoltre, saranno il Cup o i singoli ambulatori a richiamare i pazienti ancora in attesa di visita le cui prenotazioni sono state sospese con l’interruzione delle attività non urgenti per l’emergenza sanitaria pandemica da Covid-19. Due giorni prima della prestazione, gli utenti saranno contattati telefonicamente per compilare una scheda di pre-triage. Il giorno della visita, nelle aree di accoglienza, sarà poi effettuata un’ulteriore verifica per escludere con certezza la presenza di febbre o di sintomi riconducibili al Coronavirus.

“Apprendo con grande soddisfazione la notizia della ripresa delle visite ambulatoriali nel distretto di Alghero-Ozieri – dice il presidente del Consiglio regionale Michele Pais – Una situazione inammissibile a cui si è messo rimedio per tante persone che attendevano visite mediche fondamentali, penso a cardiopatici, neuropatici, malati oncologici, così come le visite di screening”