Ha danneggiato due auto parcheggiate in via Riva di Ponente a Cagliari e poi ha provato a mandare in frantumi anche il parabrezza di un trattore. Per questo motivo, un uomo del Gambia di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Cagliari per danneggiamento.

Il giovane ha partecipato al processo per direttissima telematicamente dall’ospedale Santissima Trinità perché al momento dell’arresto aveva una temperatura di 38 gradi e si temeva fosse positivo al coronavirus. Il gambiano è successivamente risultato negativo al Covid-19.

Adesso è tornato in libertà ma avrà l’obbligo di firma in caserma.