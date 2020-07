Nascondeva in casa 900 grammi di hascisc e alcuni grammi di cocaina. Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’uomo è stato fermato per un controllo in via Cornalias, non troppo distante da un circolo privato. I carabinieri lo hanno perquisito e hanno ispezionato anche la sua abitazione che si trova in zona recuperando dieci panetti di hascisc e alcune dosi di cocaina.

La droga era nascosta in camera da letto tra le lenzuola e gli indumenti.