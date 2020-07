Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Genneruxi.

Un 54enne residente fuori città, nel percorrere via dell’Abbazia a bordo della sua moto, arrivato in prossimità di via Sant’Andrea, ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver strisciato per diversi metri, la moto si è scontrata contro una Nissan Qashqai, condotta da un 55enne cagliaritano.

Il centauro, ferito, è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale Marino. Illese le altre persone coinvolte.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.