Nelle settimane scorse vi avevamo raccontato dell’adesione del Comune di Cagliari all’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e della nomina dell’Assessore alla Cultura, Paola Piroddi alla Vicepresidenza dell’Ente “parapubblico”.

Oggi proviamo a sezionare le Associazioni, Cooperative, Associazioni che si intrecciano intorno all’Associazione Enti Locali e tutte le varie ramificazioni che direttamente o indirettamente collaborano tra loro.

Partiamo dal’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo che non è nulla di più di una rete di comuni i cui sindaci sono soci dell’associazione stessa, fondata in seno alla Provincia di Cagliari.

Tale associazione è stata riconosciuta dalla Legge Regionale del 4 febbraio 2016, N°2 – Art. 29 – Comma 7, in materia di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna.

Composta da un’assemblea dei soci che comprende Sindaci, Assessore dei Comuni del Sud Sardegna. Poi ha un Presidente pro tempore che dopo elezioni di Quartu Sant’Elena non è più Stefano Delunas, ma è Paola Piroddi, Assessore Comune di Cagliari.

Un Segretario Generale che ha il ruolo di Coordinatore organizzativo, Marco Fresi che è anche Titolare dal 2000 dell’impresa Spettacolosardegna Servizi e Management che si occupa di servizi specializzata nell’affiancamento di soggetti pubblici e privati nella progettazione, formazione, consulenza e organizzazione di eventi nei settori delle attività culturali, dello spettacolo, del turismo, del tempo libero e dello sport.

Inoltre è editore di spettacolosardegna.it, testata giornalistica dedicata alle attività culturali e di spettacolo registrata al Tribunale di Cagliari n. 10/13 del 22.08.2013.

Inoltre è presente un Comitato direttivo composta da:

Igor Lobascio

Assessore Comune di Calasetta

Marco Pisano

Sindaco Comune di Mandas

Nicola Ennas

Vice Sindaco Comune di San Gavino

Paola Piroddi

Assessore Comune di Cagliari

L’associazione Enti Locali ha creato un Consorzio CO.CI.S. Sardegna che nasce dall’incontro e dalla collaborazione di tre entità differenti per panorama cultura sardo, precisamente dal Ce.D.A.C. – Centro Diffusione Attività Culturali, dall’Associazione Enti Locali per le Attività di Culturali e di Spettacolo e da Sardegna Concerti Festival e Rassegne.

Il CO.CI.S. Sardegna, nell’ambito delle rispettive prerogative istituzionali dei Soci, agisce con lo scopo di pervenire compiutamente alla realizzazione degli obiettivi di promozione e di distribuzione di spettacoli di teatro, musica, danza e cinema.

Il CO.CI.S. vuole incentivare nel territorio regionale le attività culturali, per la valorizzazione, la riqualificazione e lo sviluppo culturale e turistico.

Considerato che in Sardegna esistono decine di Associazioni e Cooperative che promuovo eventi musicali di alto livello, sembra strana la scelta dell’Associazione “parapubblica” di collaborare con una sola struttura.

Sardegna Concerti oltre ad essere parte integrante del CO.CI.S. e anche nella Rete Sinis, nata da una sinergia che comprende Dromos e Jazz in Sardegna che utilizzano gli spazi del Parco dei Suoni di Riola Sardo e l’Anfiteatro di Tharros.

Jazz in Sardegna e Sardegna Concerti vedono nella loro struttura lo stesso Direttore Artistico, Massimo Palmas.

Jazz in Sardegna nasce nel 1980 per iniziativa di alcuni operatori culturali dell’Arci di Cagliari: Massimo Palmas, Walter Porcedda, Sandro Capriola e Luciana Atzeni.

Walter Porcedda è giornalista ed è stato capo redattore della pagina cultura e spettacoli de La Nuova Sardegna.

Dal 2005 l’attività di Jazz in Sardegna è proseguita avviando grandi iniziative come l’European Jazz Expo, i cui eccezionali risultati conseguiti sono stati possibili grazie all’ingresso di nuove e qualificate energie professionali: Giò Piras, Nicola Palmas, Sergio Benoni, Donatella Percivale, Patrizia Pitzianti, Vittoria Rivano, Mattia Palmas, Riccardo Cardia.

Sergio Benoni è giornalista e fondatore di Radio X ma anche editore e direttore, oggi opera con una propria sede nello spazio pubblico dell’Exma di proprietà del Comune di Cagliari.

Jazz in Sardegna insieme Radio X hanno fondato l’etichetta musicale S’ArdMusic e un Festival che si chiama S’Ard che svolge i suoi spettacoli nel RadioX Social Club all’Exma di Cagliari.

“S’Ard arricchiscono la programmazione del Festival Internazionale Jazz in Sardegna/European Jazz Expo ed è un’avventura musicale prima immaginata e poi attuata da Michele Palmas, all’epoca già forte di un’attività trentennale come fonico e operatore culturale, e intrapresa insieme a Jazz in Sardegna”, questo si legge nella pagina Facebook.

Il Festival S’Ard svolge le sue attività anche presso un jazz club a Cagliari che si chiama Jazzino che è anche il nome del progetto di residenza artistica realizzato grazie al contributo del bando “ScrabbleLab – Residenze Artistiche” della Direzione Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Servizio Sport, Spettacolo e Cinema – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Sardegna nell’ambito del programma POR FESR Sardegna 2014-2020.

Il Jazzino è il nome dello storico club nato presso il Teatro Tenda di Jazz in Sardegna alla Fiera di Cagliari.

Jazz in Sardegna inoltre fa parte della Rete dei Festival che comprende nuovamente Sardegna Concerti e Dromos, ma anche Rocce Rosse Blues, c’è anche il Parco dei Suoni di Riola Sardo e l’Anfiteatro di Tharros, gli ultimi due fanno parte della Rete del Sinis.

Inoltre tra il 2006 e il 2008 l’Associazione Bes ha promosso un progetto co-finanziato dall’Unione Europea, è nato dal Bando di Gara per l’affidamento delle attività di “progettazione, realizzazione e gestione della promozione e commercializzazione di eventi culturali e di spettacolo” bandita dalla Regione Autonoma Sardegna nell’ambito delle azioni del POR Sardegna 2000-2006-Misura 2.3, riferita a “strutture e servizi per attività culturali”. L’Associazione è nata il 26 giugno del 2008 per proseguire e sviluppare ulteriormente il lavoro svolto nel progetto con il diretto protagonismo di molte Amministrazioni pubbliche e delle Associazioni culturali (ad oggi 38 in totale) titolari degli eventi e delle manifestazioni culturali e identitarie tra le più significative della Sardegna.

Tra i partner del progetto troviamo:

COCIS Consorzio Circuiti dello Spettacolo in Sardegna (Cedac e Assoentilocali).

Cooperativa Sardinia Jazz (European Expo Jazz) Jazz in Sardegna.

A tutto questo si aggiungono la assegnazioni dirette che i singoli Comuni destinano all’Associazione Enti Locali per le Attività di Culturali e di Spettacolo.

Una struttura ben ramificata che potrebbe essere definita una “scatola cinese”.