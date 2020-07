Sul caso di positività al Coronavirus registrato a Nuoro è intervenuto il sindaco Andrea Soddu, che si rivolge ai cittadini.

“Oggi è stato registrato un caso di positività al Covid-19 nella nostra città. Si tratta di una persona residente a Nuoro di rientro dall’estero che attualmente si trova in isolamento nel proprio domicilio. L’Ats – spiega il sindaco – ha provveduto immediatamente ad attivare tutte le misure previste dal protocollo sanitario e il nostro concittadino è costantemente monitorato e assistito dal personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale. Come previsto dalle disposizioni in vigore, nel frattempo è stata avviata l’identificazione di tutti i possibili contatti. Al nostro concittadino gli auguri di una pronta guarigione”, conclude Soddu.

