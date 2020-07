Gli agenti della Questura di Cagliari hanno effettuato un blitz in via Schiavazzi, a Sant’Elia, ed hanno arrestato tre persone ritenute responsabili di spaccio di stupefacenti. I poliziotti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile hanno saputo che, all’interno di un palazzo di via Schiavazzi, in tutte le ore del giorno, si recavano numerosi tossicodipendenti per acquistare stupefacente. Ieri mattina hanno effettuato un appostamento per avere riscontro di quanto venuto a conoscenza e dopo aver appurato che numerosi tossicodipendenti, dopo essere entrati al civico 6, ne uscivano dopo pochi istanti e si allontanavano frettolosamente. A quel punto hanno deciso di intervenire.

Alcuni poliziotti, seguendo i tossicodipendenti, hanno evitato la vigilanza della vedetta, posizionata nel pianerottolo del 3° piano e che, con i piedi sopra una sedia, controllava, affacciandosi da una finestrella, la strada di accesso ai parcheggi, pronta a segnalare l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine. La vedetta, successivamente identificata in Fausto Serra, 50enne, non si è accorto dei poliziotti in coda a due tossicodipendenti, ed ha fatto fermare tutti nel pianerottolo. Dopo pochi istanti dalle scale è sceso un altro uomo, Francesco Caria 44enne, che ha chiesto ai tossici, in fila davanti ai poliziotti in borghese, di cosa avessero bisogno: questi hanno prima mostrato i soldi e poi Caria è risalito al piano superiore per poi fare ritorno insieme ad giovane, identificato per Mattia Antonio Dessì, 21enne. A quel punto i poliziotti hanno visto che Dessì aveva in mano un involucro e immediatamente li hanno bloccati entrambi.

Serra invece ha tentato di allontanarsi frettolosamente, ma è stato bloccato da un equipaggio delle Volanti in attesa all’esterno. Dessì è stato trovato in possesso di 20 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo lordo 2 di grammi, 62 involucri contenenti 7 grammi di eroina, 50 involucri di cocaina per un peso lordo di 5 grammi e 50 involucri contenenti eroina per un peso di 5,7 grammi. Tutti e tre sono stati arrestati e sono in attesa di direttissima che si svolgerà stamani in Tribunale.