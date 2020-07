Ha vinto la capacità di fare squadra. Con queste parole, il sindaco della Città metropolitana di Cagliari Paolo Truzzu dichiara ufficialmente la “nuova autorizzazione paesaggistica per portare avanti gli interventi infrastrutturali necessari alla riqualificazione dell’area portuale”, grazie al lavoro coordinato che ha visto protagonisti “Governo, Autorità portuale, i sindacati, il Cacip e Confindustria”.

“Oggi possiamo finalmente avviare il lavoro per fare di Cagliari una città leader nel bacino del Mediterraneo e in Europa, attrattiva per nuovi investimenti e pronta a offrire nuove opportunità di crescita” scrive su Facebook Paolo Truzzu.

Ecco il post del sindaco