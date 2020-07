Oltre 70 sanzioni della Polizia Locale di Sassari per abbandono indiscriminato di rifiuti in meno di una settimana, di cui più della metà nei confronti di residenti nei paesi limitrofi e moltissime ancora una volta in via Camboni, a Sassari. Chi si aspettava che dopo le prime multe le zone fossero di nuovo a disposizione degli incivili che trasformano le aree pubbliche in discarica, è rimasto deluso.

L’occhio vigile e sempre acceso delle foto trappole ha ripreso anche questa settimana persone che conferivano rifiuti ingombranti indifferenziati e per loro sono scappate sanzioni fino a 500 euro.

Ancora una volta le fotocamere erano posizionate in via Camboni e in via Cadamosto e per la prima volta in via Londra. In via Camboni, dove giovedì c’è l’isola ecologica mobile per il ritiro gratuito degli ingombranti, è stato registrato il maggior numero di violazioni: sabato un camioncino ha scaricato due divani, domenica e lunedì sono stati ripresi diversi cittadini che abbandonano rifiuti indifferenziati nel piazzale e uno in particolare una finestra. Gli occhi elettronici hano immortalato chiaramente il conducente di un furgone che getta numerosi arredi.

Grazie alle foto-trappole della Municipale ora le persone che non rispettano le regole e i concittadini sono state identificate e sanzionate. L’area è stata restituita alla città e le spese di pulizia sono a carico degli incivili che dovranno pagarle in aggiunta alla multa.

Un’altra zona dove la Polizia locale ha deciso di mantenere le foto-trappole è stata via Cadamosto. Dalle immagini riprese dalle telecamere si nota che l’area è più pulita e decorosa rispetto ad alcune settimane fa, prima che fossero installate le videocamere a dimostrazione del potere deterrente e l’incisività di questi strumenti. Nonostante ciò, anche questa volta alcuni incivili sono stati immortalati mentre conferivano illecitamente rifiuti. Si tratta di un autocarro che si è liberato di immondizia indifferenziata, una auto che ha depositato buste ai piedi dei cassonetti e non dentro i contenitori e molti residenti dei paesi vicini che gettavano i rifiuti illecitamente, senza differenziare o peggio gettando nel cassonetto della plastica rifiuti indifferenziati, annullando così anche l’impegno di chi conferisce correttamente.

Sempre in via Cadamosto è stato ripreso un cittadino servito dal ritiro porta a porta che invece buttava nella batteria sulla strada. Infine in via Londra, all’ingresso della città, tra i sanzionati c’è un autocarro che ha viaggiato da Muros fino a Sassari per scaricare un intero cassone di rifiuti.

Le foto-trappole, in grado di riprendere ad altissima risoluzione anche di notte, sono già state ricollocate in punti strategici, in base alle segnalazioni del settore Ambiente, dei cittadini e agli esposti ricevuti direttamente dalla Polizia locale.

Alcune delle foto provenienti dal servizio di videosorveglianza di Sassari: