L’offerta luce e gas ti regala un Kit Casa intelligente

Quale modo migliore per risparmiare sulle bollette se non scegliere un’offerta conveniente, efficace e che trasforma la tua casa in un ambiente intelligente?

Sono queste le caratteristiche di Iren Più Casa, la proposta di Iren per le forniture di luce e gas.

Iren luce gas e servizi da sempre ascolta bisogni e desideri degli utenti, perciò crea soluzioni adatte alle loro esigenze.

È da questa consapevolezza che nasce l’idea di creare un pacchetto di offerte per rendere la casa più smart, con l’obiettivo di aiutare i clienti a semplificare la propria quotidianità e tenere sotto controllo i consumi energetici.

Iren Più Casa Luce

Con l’offerta luce Più Casa hai la possibilità di scegliere fra offerta monoraria e a fasce.



Inoltre puoi disporre di energia 100% green derivante da fonti rinnovabili e usufruire di un servizio di assistenza multicanale.

In più Iren Più Casa Luce ti regala un Kit Casa Intelligente composto da una smart plug Avidsen e da Amazon Echo Dot con Alexa, l’altoparlante controllabile con la voce che consente di gestire i dispositivi smart della propria abitazione.

Iren Più Casa Gas

Tanti i vantaggi a cui è possibile accedere anche con l’offerta Iren Più Casa Gas:

Prezzo fisso e invariabile di 0,241 €/Smc

Servizio di assistenza multicanale

Kit casa intelligente in omaggio (include la presa intelligente Avidsen e Amazon Echo Dot con Alexa)

Come puoi attivare le offerte Più Casa

Puoi scegliere di sottoscrivere le promozioni online, visitando le pagine dedicate alle offerte, oppure chiamando al numero verde 800 969696.

Ti servirà avere a portata di mano un documento d’identità, una vecchia bolletta e il codice IBAN per usufruire della domiciliazione bancaria delle utenze.