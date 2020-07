Torna a Cagliari per la seconda edizione la Festa del Gusto, la sagra di street food che coinvolge mezza Italia. La location sarà piazza Giovanni XXIII.

Non solo italian food. Negli stand le pietanze arriveranno anche dal resto mondo: Argentina, Cuba, Brasile e altri Paesi. Un’occasione per una cenetta senza confini che parte dall’asado e finisce con il cannolo siciliano. E naturalmente c’è anche tanta Sardegna.

L’evento comincia venerdì 24 e finisce domenica 26 luglio con settanta espositori che cucineranno le loro pietanze davanti ai visitatori. “Importante occasione – ha detto l’assessore comunale delle attività produttive Alessandro Sorgia – per tutta la città visto che sono coinvolte per gli approvvigionamenti molte aziende sarde. E che tutti commercianti della zona, nei giorni della manifestazione, vedono crescere il loro volume d’affari”.

La conferma arriva da un operatore argentino di origini italiane, Christian Vincenti: “Per il pesce ci stiamo rifornendo al mercato di San Benedetto- ha spiegato- una delle più belle realtà viste in giro per il mondo: spettacolare”. Alessia Litarru, organizzatrice, assicura che la manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle regole anti Covid: “La piazza- ha detto- si presta particolarmente a questo tipo di situazione perché garantisce le distanze giuste anche in presenza di file. Per questa edizione non abbiamo previsto spettacolo proprio per evitare assembramenti: lo show lo faranno gli espositori con la loro cucina”.

Tutta l’area sarà transennata per contingentare gli accessi.