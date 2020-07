Nuova protesta degli espositori del vecchio mercatino di via Simeto davanti al Comune di Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu ha però voluto incontrare gli operatori per l’avvio di una trattativa. Si parla di una possibile ricollocazione nella nuova zona dove sorgeva la vecchia Arena grandi eventi a Sant’Elia. Rifiutata – a quanto si apprende dal sindacato Usb – la proposta di rimanere in via Simeto con un regolamento per la vendita.

“Dobbiamo valutare – spiega Enrico Rubiu, Usb – perché l’Arena grandi eventi non garantisce la stessa visibilità e la stessa possibilità di vendita del parcheggio Cuore. Perciò chiediamo, in caso di accettazione, di poter effettuare una turnazione con gli altri operatori del mercatino. Tutti debbono avere le stesse opportunità di avere un posto al sole”. Trattativa complicata, ma almeno c’è uno spiraglio. “Purtroppo però – spiega Rubiu – l’area dell’arena grandi eventi non è pronta e per domenica prossima sarà impossibile esporre la merce in vendita”.