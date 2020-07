La commissione Sanità ha stabilito con voto unanime che il reparto di Emodinamica di Lanusei farà riferimento alla Asl di Nuoro, garantendo anche il suo impegno per l’ottimizzazione di tutti i reparti di Emodinamica della Sardegna, compresi quelli dell’Ogliastra e di Oristano.

Il presidente del parlamentino, Domenico Gallus, ha ringraziato tutti i commissari “per l’attenzione mostrata verso un tema fondamentale per garantire il diritto alla salute di tutti i sardi”. Secondo il consigliere Nanni Lancioni (Psd’Az), “l’attivazione del laboratorio di emodinamica presso il presidio sanitario di Lanusei è un segno tangibile rispetto alle esigenze indifferibili di sanità anche di eccellenza nei territori. Un grande passo avanti per quei pazienti che non dovranno più sobbarcarsi faticosi viaggi a Cagliari o a Sassari per esami che ora potranno essere eseguiti in loco”.

La sesta ha anche dato il via libera allo schema di programmazione del contributo statale sulle pari opportunità: 758mila euro che la Giunta ha previsto siano destinati alle Case e ai Centri che ospitano donne vittime di violenza, oltre che al rafforzamento dei servizi pubblici e privati rivolti alle pari opportunità e al reinserimento delle vittime.