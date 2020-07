L’Ats ha comunicato al Comune di Nuoro la presenza nel territorio di altri due casi di positività al coronavirus: si tratta di due familiari del giovane proveniente dalla Spagna e già in isolamento; l’amministrazione ha attivato tutte le procedure per l’isolamento domiciliare dei nuovi pazienti, seguiti dal personale dell’Unità speciale di continuità assistenziale.

“La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo – spiega il sindaco Andrea Soddu – al momento si sta procedendo all’ulteriore tracciamento di eventuali persone venute a contatto con il paziente positivo al Covid di rientro dall’estero. Anche in questo caso l’Ats ha prontamente informato il Comune affinché possa attivare il protocollo speciale per ciò che concerne la raccolta dei rifiuti porta a porta nel domicilio dei pazienti in isolamento. Ai nostri concittadini rinnovo gli auguri per una rapida e completa guarigione. Si raccomanda il rispetto delle norme in vigore sul distanziamento sociale – conclude Soddu – e l’utilizzo corretto delle mascherine nelle situazioni in cui si renda necessario”.

