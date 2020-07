La nuova autorizzazione paesaggistica data dal Governo per lo sblocco degli investimenti sul porto canale di Cagliari ha generato grande soddisfazione ed entusiasmo tra le fila dei parlamentari sardi e dei consiglieri regionali del Pd. “L’infrastrutturazione del Porto Canale di Cagliari può finalmente partire. E questo grazie a un altro, significativo intervento da parte del governo nazionale a favore della Sardegna che ha cancellato un vincolo insensato che ne impediva lo sviluppo – dice la deputata del Pd Romina Mura, secondo la quale “la centralità del sistema portuale rappresenta per la Sardegna un formidabile driver di sviluppo, ancora non completamente espresso. Ora, rimosso anche questo ostacolo, chiediamo al Governo, che ha mostrato una rinnovata autorevolezza a Bruxelles, di riaprire la pratica autostrade del mare. Oggi solo Cagliari è porto core della rete TEN T. Dobbiamo lavorare affinché la Sardegna intera abbia un ruolo riconosciuto, in ambito alla rete delle autostrade del mare, quale piattaforma logistica del Mediterraneo”, conclude Mura.

“Esprimo soddisfazione per la decisione del Consiglio dei Ministri, che con una nuova autorizzazione paesaggistica ha rimosso il vincolo che bloccava lo sviluppo dell’area del Porto Canale cagliaritano – dice il deputato Pd Andrea Frailis – Una decisione che avevo sollecitato con un’interrogazione al Governo. Ora servono progetti chiari e immediatamente cantierabili per attrarre nuovi investimenti e fare del Porto Canale un volano di sviluppo per l’intera economia del sud Sardegna”. “Ora, il porto canale potrà ospitare nuovi ormeggi per i traghetti, spostandoli così dal porto storico, creare un polo cantieristico da diporto e altri progetti dei concessionari (agenzie merci e spedizionieri) oltre al gassificatore e la ricerca di un nuovo concessionario per il Porto Canale sarà meno difficile. Programmi fermi a causa della mancanza dell’autorizzazione paesaggistica – osserva il consigliere regionale dem, Piero Comandini – Con questo importante provvedimento del Governo nazionale, le prospettive del porto di Cagliari possono avere una nuova visione positiva e i progetti, fermi da anni, ripartire”.

