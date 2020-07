Il media statale iraniano IRIB ha riferito che il volo di linea 1152 della compagnia aerea Mahan Air da Teheran a Beirut (Libano) è stato avvicinato da un aereo militare presumibilmente israeliano nella giornata di oggi. Tuttavia PressTV ha riferito che si potrebbe trattare di jet americani. Dello stesso avviso di PressTV è l’agenzia iraniana ISNA, che fa riferimento alle informazioni dell’equipaggio dell’aereo di linea.

“Dopo questa pericolosa azione del caccia israeliano, il pilota dell’aereo passeggeri ha bruscamente ridotto la quota di volo per evitare di scontrarsi con il jet israeliano, provocando il ferimento di numerosi passeggeri a bordo”, ha riferito IRIB.

Il video catturato a bordo del volo e condiviso sui social mostra l’aereo che si muove avanti e indietro durante la manovra mentre i passeggeri urlano.

Breaking / Iran state TV reports an Istaeli jet has threatened Mahan passenger plane on it’s way to Syria pic.twitter.com/GAgYefXDU7 — Rohollah Faghihi (@FaghihiRohollah) July 23, 2020

L’aereo di linea iraniano è poi atterrato all’aeroporto di Beirut in sicurezza. Tutti i passeggeri dell’aereo iraniano sono scesi, tra di loro ci sono solo alcuni lievemente feriti, segnala la Reuters con riferimento all’amministrazione dell’aeroporto di Beirut.

Reazione delle autorità iraniane

Il ministero degli Esteri iraniano promette azioni legali non appena verranno esaminate tutte le circostanze dell’accaduto e in aggiunta incolpano gli Stati Uniti per qualsiasi situazione di pericolo che potrebbe capitare all’aereo della compagnia Mahan Air sulla via del ritorno a Teheran da Beirut. Il segretario generale delle Nazioni Unite è già a conoscenza della situazione, così come l’ambasciatore svizzero, che rappresenta gli interessi degli Stati Uniti nel Paese.