Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina intorno alle 7, per un incendio in un’abitazione in ristrutturazione ad Armungia. Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti di San Vito, di Mandas.

Gli operatori stanno operando in questo momento con due APS (autopompaserbatoio), un’ABP (autobottepompa) e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio per un totale di quattro automezzi e dodici operatori.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa va in sicurezza i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.