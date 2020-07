L’europarlamentare On. Francesca Donato, eletta tra le file della Lega, arriverà in Sardegna martedì 28 luglio per un tour di tre giorni.

In programma un fitto calendario d’incontri che si concentrerà soprattutto nel territorio del Sulcis-Iglesiente e partirà dalla visita all’isola di Carloforte.

Sarà questa occasione di confronto e discussione con il presidente del Consorzio delle tonnare e con i pescatori che avranno la possibilità di approfondire importanti tematiche sul comparto pesca, legate a filo diretto con moltissime decisioni che nascono proprio a Bruxelles.

Mercoledì tappa a Portovesme per la visita alla centrale termoelettrica “Grazia Deledda” e alla Carbosulcis per approfondire le tematiche legate alla transizione energetica.

Al termine delle visite la parlamentare UE incontrerà i rappresentanti del settore turistico, alberghiero ed extra alberghiero.

Ad accompagnare l’On. Donato durante questi numerosi appuntamenti tanti esponenti locali di spicco del partito di Matteo Salvini, a partire dal commissario regionale, nonché parlamentare, On. Eugenio Zoffili, il capogruppo in Consiglio Regionale On. Dario Giagoni, il referente per il territorio del Sulcis-Iglesiente e consigliere regionale eletto nella medesima circoscrizione On. Michele Ennas, il referente per il territorio del Sud Sardegna Adriano Scanu e l’assistente parlamentare per la Sardegna Daria Inzaina.