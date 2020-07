Val di Susa, polizia e cacciatori di Sardegna rimuovono barricate No Tav: attivisti sui tetti

La polizia è intervenuta questa mattina per tentare di rimuovere le barricate posizionate da esponenti No Tav lungo il sentiero Gallo-Romano, in Val di Susa, in prossimità dell’area dei ‘Mulini’ della Clarea, dove permane il presidio del movimento che si oppone alla realizzazione della nuova linea Torino-Lione.

Oltre una quarantina di attivisti sono saliti sui tetti dei ruderi e sugli alberi.

I manifestanti in un post su Facebook annunciano: “Polizia e cacciatori di Sardegna sono sui sentieri nel bosco e su quello principale ma i No Tav continuano a resistere sui tetti dei Mulini”.