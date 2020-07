“Finalmente c’è stata una svolta in favore delle prospettive di lavoro e sviluppo per l’indotto dell’alluminio di Portovesme. Grazie all’impegno profuso dal Ministero dello Sviluppo economico e alla pervicacia della sottosegretaria Alessandra Todde, i lavoratori di Sider Alloys (ex Alcoa) possono finalmente guardare al futuro con maggiore speranza”.

Così intervengono in una nota otto parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle (Pino Cabras, Luciano Cadeddu, Emanuela Corda, Paola Deiana, Emiliano Fenu, Alberto Manca, Mario Perantoni e Lucia Scanu). Dopo diverse trattative è stato infatti siglato l’accordo sul prezzo dell’energia tra Enel e Sider Alloys. L’intesa prevede una fornitura energetica di 5 anni, rinnovabili per altri 5 ad un prezzo competitivo. “L’accordo sul prezzo dell’energia – proseguono i parlamentari M5S – è una condizione essenziale per avviare i lavori di ristrutturazione e di revamping che consentiranno di rimettere in marcia lo stabilimento fermo dall’ottobre 2012”.

“La Sardegna si è sempre distinta per la produzione dell’alluminio primario assicurando occupazione in un indotto unico per il suo genere. Ma proprio l’incertezza sui costi e sulle forniture energetiche ha rallentato il piano di investimenti da 150 milioni di euro finalizzati alla ristrutturazione ed alla riattivazione degli impianti.”

“Grazie all’accordo non ci sono più ostacoli insormontabili e, insieme alle garanzie già messe in campo a tutela dell’occupazione, ci sono finalmente le basi per far ripartire questo impianto di importanza vitale per il territorio del Sulcis-Iglesiente e per l’economia nazionale.” “Come M5S abbiamo seguito tutto l’iter della trattativa e abbiamo constatato che il lavoro di raccordo fatto con il Ministero oggi trova finalmente un felice epilogo. Ovviamente – concludono i parlamentari M5S – c’è ancora del lavoro da fare ma i risultati sin qui raggiunti hanno portato sulla giusta strada il settore dell’alluminio e del relativo indotto, che ha sempre rappresentato per innovazione un fiore all’occhiello anche nel panorama europeo”.