Ciak Junior, giunto alla sua 31esima edizione, è un progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi, con l’intento di far conoscere agli studenti come nasce un prodotto audiovisivo.

I ragazzi, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio (ideatori del progetto e, rispettivamente, produttori esecutivi e registi dei film), prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio: dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.

Dopo il successo della prima puntata che registra uno share di oltre 6% nella domenica mattina di Canale 5, torna un nuovo appuntamento con il progetto educational ideato da Sergio e Francesco Manfio per Gruppo Alcuni.

La seconda puntata, in onda domenica 26 luglio alle ore 9 su Canale 5, ha come tema conduttore quello del mistero e degli enigmi, centrale sarà il cortometraggio “DETECTIVE MARCO” realizzato nel 2016 con gli studenti del liceo “Chiabrera” di Savona.

Il viaggio in Italia di Ciak Junior continua con la cartolina di Castel del Monte ad Andria (BAT). Parlando di misteri e magia rivedremo “il film in una scena” dedicato a Harry Potter e realizzato dai ragazzi di Sant’Antioco (CI) mentre con gli studenti di Sermide (MN) cucineremo gnocchi alla zucca per Ciak Chef. Sul finire della puntata la voce dei giovani su un tema importante come gli spazi a loro dedicati nelle città.

“DETECTIVE MARCO”, ecco che cosa racconta il film: “Se vuoi diventare un buon investigatore non ti devono sfuggire i particolari…”, questo è il mantra di Marco, ragazzo intelligente e acuto che riesce sempre ad aiutare amici e compagni di classe. Ma in questo caso si trova di fronte a un atto di vandalismo compiuto da una persona molto vicina al preside, difficile da denunciare se non hai tutte le prove. Chi meglio dell’investigatore Marco le può trovare?

Ciak Junior si è adeguato a un nuovo linguaggio televisivo divenuto comune nei mesi del lockdown e i fratelli Manfio, eccezionalmente conduttori, percorrono un viaggio lungo le varie edizioni del programma grazie a clip video e interviste via Zoom ai protagonisti. Tra le testimonianze raccolte c’è chi dopo Ciak Junior ha continuato a coltivare la passione per la recitazione e il canto e chi svela divertenti passioni nate durante i giorni del #iorestoacasa.