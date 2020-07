Visti gli ultimi risvolti Covid in America, Hellfire Booking ed Erocks Production annunciano di essere riusciti a spostare la data dei Set It Off.

Il quartetto americano, miscela elettrica di inni radiofonici, cori travolgenti e brani a cavallo di rock, pop punk, emo ed elettronica, spicca per un eclettismo compositivo che non ha niente da invidiare a giganti come Fall Out Boy e Panic! At The Disco, guadagnandosi collaborazioni con producer e artisti di calibro inimmaginabile.

La sua ultima fatica, il quarto album «Midnight,» ha ottenuto elogi internazionali straordinari, attestando il nuovo capitolo del gruppo come uno dei più avvincenti vissuti finora.

I Set It Off, accompagnati da Broadside e Cemetery Sun, torneranno fra noi per un’unica data l’11 maggio, quando le situazione sarà più tranquilla.

11 MAGGIO 2021 | LEGEND CLUB, MILANO