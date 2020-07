‘Ndrangheta, catturati 6 latitanti tra Argentina, Costa Rica e Albania

Sono 6 i latitanti di ‘Ndrangheta catturati in tre Paesi di due continenti nell’ambito dell’operazione ‘Magma 2007’. A condurla lo Scico della Guardia di Finanza di Roma e il Gico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in collaborazione con la Direzione Centrale dei Servizi Antidroga e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Gli arresti sono stati messi a segno grazie alla cooperazione internazionale di polizia e al progetto I-Can (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), promosso dall’Italia insieme all’Interpol. Quattro latitanti sono stati arrestati in Argentina ed Albania alle 19 di martedì ora italiana, il quinto è stato preso la notte scorsa alle 2.30 in Costa Rica. Inoltre un altro latitante era già stato arrestato ad Elbasan in Albania già il 26 maggio scorso. Tutti erano irreperibili a seguito dell’operazione Magma 2007.