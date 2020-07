Tensioni in Val Susa, dove da questa mattina le forze dell’ordine sono impegnate a liberare dalle barricate No Tav il sentiero Gallo-Romano, località ‘Mulini’, in prossimità del cantiere di Chiomonte (Torino).

La polizia ha effettuato ‘cariche di alleggerimento’ nei confronti di un gruppo di manifestanti che si opponeva con la forza all’operazione.