“Presto partirà un bando sulla legge 7 che finanza gli eventi in Sardegna in tutti i settori, cultura, spettacolo, enogastronomia, folklore, sport, eventi congressuali. E per la prima volta la Sardegna punta sul turismo esperienziale con un cartellone ad hoc e a cui dedichiamo il 15 per cento del budget complessivo, che si aggira tra i sei e i sette milioni di euro. La settimana prossima porterò la delibera in giunta e entro un mese verrà pubblicato il bando. Tra i fattori premianti, la “storicità” degli eventi”.

Lo ha annunciato l’ assessore regionale al Turismo Gianni Chessa intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del Festival “La Notte dei Poeti”, in programma dal 20 al 30 agosto a Nora. “Il festival è un richiamo per un turismo internazionale. offre l’ opportunità di valorizzare e far conoscere la Sardegna con le sue bellezze archeologiche e naturalistiche”, ha concluso Chessa.