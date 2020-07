Presa la banda del palanchino, sradicavano parchimetri: bottino da 300mila euro

Utilizzavano il palanchino per sradicare i parcometri ma sono stati beccati, era una banda composta da quattro uomini tutti di nazionalità italiana e di etnia sinti.

A questi vengono contestati 23 episodi tra il settembre e il dicembre del 2018. Responsabili anche di furti di auto, in abitazioni e in negozi. Nell’inchiesta sono indagate a piede libero altre 11 persone, anche in questo caso tutti sinti.

Sono tutti residenti nella zona di Nole, Villanova Canavese, Cirié, San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo, tranne uno che abita a Castiglione Torinese.