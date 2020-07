Disposta la sospensione di diritto dalla carica per diciotto mesi nei confronti del sindaco di Catania, Salvo Pogliese. La decisione è stata presa dal prefetto del capoluogo etneo, Claudio Sammartino, in applicazione della legge Severino dopo la condanna per peculato a quattro anni e tre mesi di reclusione stabilita dal tribunale di Palermo. Il primo cittadino è stato condannato nell’ambito del processo per ‘spese pazze’ all’Ars, su rimborsi all’Assemblea regionale Siciliana come vice presidente del gruppo del Pdl.