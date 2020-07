Il ministero della Salute ha pubblicato l’avviso di richiamo di un lotto di fragolino rosso (CLICCA QUI PER LEGGERE IL RICHIAMO SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE) una bevanda aromatizzata a base di vino, a marchio Gorghello per la presenza di ocratossina A oltre ai limiti.

Il prodotto interessato è venduto in bottiglie da 75 cl con il numero di lotto 90032. Il fragolino rosso richiamato è stato prodotto per l’azienda La Colombara Spa da Contri Spumanti Spa, nello stabilimento di via L. Corradini 30/A a Cazzano di Tramigna, in provincia di Verona.

Si raccomanda di non consumare la bevanda con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita d’acquisto. Inoltre, si ricorda che il Ministero della Sanità può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.