Marco Marras è il primo laureato in Scienze della produzione multimediale all’Università di Cagliari. Ha concluso il suo percorso di studio, perfettamente in regola con i tempi ed esattamente alla fine del secondo anno dall’inizio delle lezioni e con perfetta puntualità. Si tratta del corso di laurea magistrale coordinato da Antioco Floris, nato esattamente due anni fa per volontà del Rettore Maria Del Zompo con l’intento di offrire competenze di alto livello in uno degli ambiti professionali in forte sviluppo e che ha raccolto notevole interesse nel mondo studentesco.

Il dottor Marras ha conseguito il titolo discutendo una tesi dal titolo “#EDUCHIAMOCIAPREVENIRE: La Media Education nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo”, un lavoro impegnativo di ricerca e di approfondimento in cui è stato seguito dai docenti Diego Cavallotti e Maria Luisa Pedditzi. Marras – classe 1997 – ha sviluppato un progetto a carattere sperimentale in cui la componente di ricerca sul campo si è coniugata con la realizzazione di strumenti multimediali capaci di intervenire per controllare le consuetudini di cyberbullismo, quella forma di bullismo che si pratica nel web e in particolare sui social media, la nuova agorà dei rapporti interpersonali del mondo contemporaneo.

Il neodottore ha fatto emergere l’importanza della figura del media educator come un nuovo professionista che può operare nell’infosfera per contribuire a migliorare i processi di partecipazione alla vita contemporanea ottenendo la votazione di 110 su 110.