Paura a Serrenti per un pensionato di 75 anni, scomparso nella serata di ieri, venerdì 24 luglio e la cui auto era stata ritrovata in un fossato.

L’anziano, stando alle prime informazioni, è lievemente ferito, ma sta bene. In tarda serata i carabinieri di Sanluri, impegnati nel consueto controllo del territorio, hanno notato l’auto dell’uomo, una Toyota Yaris, in una cunetta, come se avesse avuto un incidente, quindi sono partite immediatamente le ricerche che hanno visto impegnati i militari dell’arma, insieme a vigili del fuoco e Barracelli, ma del 75enne nessuna traccia. Il suo telefono cellulare risultava spento già dalla sera.

Le ricerche sono riprese questa mattina. L’anziano è stato trovato sotto un ponte della 131 non troppo distante dal luogo in cui era stata rinvenuta la sua auto. Era ferito ma non per l’incidente stradale: mentre tentava di ritornare a casa è caduto da una collinetta. Sul posto sono intervenuti i medici del 118. L’anziano sta bene, ha riportato solo alcune escoriazioni, è stato ricoverato all’ospedale di San Gavino.