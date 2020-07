Incidente stradale questa mattina in centro a Cagliari, dove una lancia ypsilon condotta da una 70enne di Cagliari e una Ford foresta guidata da una 50enne cagliaritana si sono scontrate in via Paolu.

La lancia ypsilon a causa dell’urto si è rovesciata sulla fiancata destra.

Le due donne sono rimaste ferita e sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Marino.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.