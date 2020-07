Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio, a Torpè, nell’abitato della periferia sud.

E’ attualmente in corso l’intervento di due elicotteri del Corpo forestale e un canadair. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Lula.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via del vento che sta mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto e delle temperature elevate, che superano i 35 gradi.