Paura a Berlino per un incidente automobilistico che ha fatto temere un attentato terroristico. Un Suv, guidato da un uomo di 24 anni è piombato all’improvviso in mezzo alla folla, investendo alcuni pedoni. L’incidente, secondo quanto riferisce la stampa tedesca, è avvenuto a Berlino verso le 7.20 di domenica mattina a Hardenbergplaz, nei pressi della stazione della metropolitana Zoo Bahnhof, nel quartiere di Charlottenburg.

I vigile del fuoco hanno riferito che ci sono almeno t feriti, di cui 3 in maniera grave e si è reso necessario l’intervento di un elicottero per i soccorsi. L’autista è stato fermato ed è stato preso in custodia dalle forze dell’ordine.

La polizia sta indagando per accertare le dinamiche e le cause dell’incidente e per stabilire un eventuale intenzione di dolo, anche se al momento non ci sono elementi a giustificazione della pista del terrorismo politico o religioso. Al contrario l’ipotesi attualmente al vaglio degli inquirenti è che l’autista avrebbe perso il controllo del mezzo in una curva.