Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di marganai sta operando in queste ore per spegnere un incendio divampato a Carbonia in località Caput Acquas.

Sul posto i mezzi a terra della Protezione civile e del Corpo Forestale che coordina le operazioni di spegnimento con il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Carbonia.