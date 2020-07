Tornano in Italia i Deftones: la band si esibirà al Sequoie Music Park di Bologna il 22 giugno 2021.

Una serata imperdibile per cantare i maggiori successi dei Deftones che, fin dalla nascita, hanno unito due percorsi apparentemente diversi sfidando i limiti dei generi musicali, incorporando elementi psichedelici e vicini allo shoegaze in pezzi pieni di rabbia. Su questa loro abilità di sperimentare, il Los Angeles Times ha scritto: “L’hard rock trae nutrimento da conflitto e caos, e non esistono band che abbiano saputo creare un mix migliore di aggressività e bellezza meglio dei Deftones”. Non solo i media sono stati conquistati dalla loro energia, i Deftones sono profondamente apprezzati anche dalla critica e, nel 2001, vincono un Grammy Award alla migliore interpretazione metal per Elite, traccia contenuta nell’album White Pony (Maverick, 2000). Anche il loro disco più recente, Gore (Reprise Records, 2016), ha ricevuto ottime recensioni, tanto da essere inserito da Rolling Stone nella classifica dei 20 migliori album metal del 2016. Al momento ai fan non resta altro che aspettare il nuovo album, a cui la band sta già lavorando.

I Deftones sono un gruppo musicale alternative metal statunitense, formatosi a Sacramento nel 1988. Insieme ai Korn, sono considerati gli iniziatori del nu metal, essendo uno dei gruppi più innovativi ed influenti del genere. Sono composti da Chino Moreno (voce, chitarra), Stephen Carpenter (chitarra), Frank Delgado (tastiere, sampling), Abe Cunningham (batteria) e Sergio Vega (basso). Nel corso della loro carriera, hanno pubblicato otto album in studio, un album di cover, tre EP e due raccolte, vendendo più di dieci milioni di dischi in tutto il mondo.