“Ora iniziamo insieme una nuova stagione per arrivare al traguardo finale nel rispetto delle regole e dei ruoli”. A dichiararlo con soddisfazione è Giuseppe Mannina, amministratore delegato della Sider Alloys Italia Spa. Nei giorni scorsi, infatti, è stato firmato l’accordo per la fornitura dell’energia elettrica con Enel per i prossimi 5 anni, con rinnovamento per altri cinque.

L’Ad ringrazia “per l’impegno profuso” la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde, che proprio domani sarà presente nello stabilimento di Portovesme per esaminare le tempistiche necessarie alla presentazione del nuovo piano industriale.

Mannina ha anche espresso il suo ringraziamento “a tutti i soggetti fondamentali per il raggiungimento di tale accordo in particolar modo il Governo Italiano che ha creduto sin dall’inizio a questa iniziativa attraverso le sue più varie articolazioni, Enel, Sace e Banca Intesa”.