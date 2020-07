A causa di un incidente, il traffico è temporaneamente rallentato sulla strada statale 554 “Cagliaritana”, in direzione Cagliari, all’altezza di Selargius.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto cinque veicoli.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per ripristinare la normale circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.