Questa mattina un operaio è rimasto ferito mentre si trovava all’interno dell’impianto di potabilizzazione delle acque del Simbrizzi.

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Quartu. L’uomo è stato portato in ospedale. I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire dettagliatamente l’incidente.