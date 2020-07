“La scuola può fare un salto di qualità grazie ai soldi del Recovery Fund”. Parole della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, al termine del tavolo regionale per la ripresa a settembre che si è tenuto a Firenze.

“Ne parlavamo anche stamani con gli Enti locali – ha aggiunto – e siamo tutti d’accordo nel dire che tutti gli investimenti che verranno fatti sulla scuola dovranno andare nella direzione dell’edilizia scolastica e del ridurre il numero degli alunni per classe, perché questo consente sicuramente di fare una didattica che sia personalizzata, studente per studente, e tranquillizza molto anche le famiglie. E’ chiaro che è un percorso che ha bisogno di tempo perché le classi sovraffollate sono nate dieci anni fa a causa di norme infauste. Adesso bisognerà lavorare per cancellarle e per dare ai nostri studenti una scuola di qualità”.