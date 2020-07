“In 30 anni no ho mai avuto una sanzione disciplinare, come pensate si possa stare?” Così il maresciallo Marco Orlando, comandante della stazione Levante di Piacenza, ha risposto ai giornalisti all’uscita del Tribunale.

Il maresciallo, ha spiegato il suo avvocato Antonio Nicoli, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip: “In questa fase abbiamo preferito non rispondere, valuteremo se essere sentiti più avanti”. Orlando, occhiali da sole e una valigetta in mano, è apparso provato. “Non mi sento di dire nulla, potete immaginare umanamente come ci senta – ha detto – Dopo 30 anni di onorata carriera secondo voi come si può stare? Non ho mai avuto una sanzione disciplinare in 30 anni, le mie note caratteristiche sono eccellenti quindi sapete come posso stare”.

Si è concluso il sopralluogo del procuratore capo di Piacenza Grazia Pradella nella caserma Levante. “E’ un momento investigativo importante, non posso rilasciare dichiarazioni”, si è limitata a dire lasciando la struttura, insieme al sostituto procuratore Antonio Colonna, titolare delle indagini dell’operazione ‘Odysseus’.