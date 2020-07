“We are back!” Le Mymisses sono tornate e non vedono l’ora di calcare il palco estivo del Corto Maltese di Cagliari.

“Questo 2020 – scrive la band – non è iniziato sicuramente come speravamo, soprattutto per quanto riguarda la musica dal vivo: come tante altre attività, tutti i concerti in programma nei mesi scorsi sono stati rimandati a causa dell’emergenza Covid-19.

Ma come potevamo non organizzare, non appena possibile, una data sul lungomare di Cagliari, sul palco più rock del Poetto, come da tradizione estiva?”.

Le Mymisses sono una band hard rock/alternative metal tutta al femminile, nata a Cagliari nel 2015 e molto attiva nel territorio con oltre 100 palchi e un album(“Straight On My Way”) rilasciato a dicembre 2017.

Sono state ottime le recensioni al livello nazionale della band. In più, da ricordare la partecipazione al videoclip di “Frasi A Metà” della cantante di fama mondiale Laura Pausini (con oltre 15 milioni di visualizzazioni su Youtube) e tante altre aperture a concerti di rockstar come Venom INC, Skin (Skunk Anansie), Marky Ramone (Ramones).

L’appuntamento è fissato per sabato 1 agosto alle 22:30