Locci: “Nasce il portale istituzionale Visit Sant’Antioco con lo scopo di promuovere l’isola”

È nato il portale istituzionale Visit Sant’Antioco con lo scopo di promuovere Sant’Antioco e di agevolare la permanenza del turista: un luogo dove trovare tutto ciò che occorre sapere per trascorrere in serenità le vacanze.

Uno strumento che rientra in una precisa strategia: costruzione di una brand identity del territorio che mette insieme i valori distintivi per comunicarli al turista (logo, slogan/pay off, grafiche, immagini, video) e permettergli di scegliere un’offerta alternativa. Sant’Antioco si rafforza certamente come destinazione balneare, ma vuole proporsi anche come destinazione del benessere, fuori dai circuiti del turismo di massa.

Come spiega il Sindaco Ignazio Locci, il portale può e deve essere implementato. Pertanto, gli operatori che non hanno ancora mandato le informazioni (comprese le immagini) delle proprie attività, possono farlo tramite e-mail all’indirizzo scnsantantioco.turismo@gmail.com.