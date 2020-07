E’ stato fermato il presunto assassino di Fulvio Dolfi, l’uomo accoltellato nella sua casa a Firenze e il cui corpo è stato scoperto il 16 luglio scorso dopo che una donna, che vive sempre nello stesso immobile aveva fatto una segnalazione.

Il sospetto colpevole del terribile gesto è un vicino di casa della vittima, un 74enne originario di Cagliari, Bernardino Lai, rintracciato lo scorso 24 luglio: all’uomo è stato contestato il reato di omicidio aggravato dall’aver commesso il fatto con crudeltà l’accusa contestata, ma il fermo è stato reso noto solo oggi, dopo che il gip ha convalidato il provvedimento e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Secondo quanto spiegato dalla polizia, dalla perquisizione dell’immobile dove si trova l’abitazione della vittima, sarebbero emerse tracce di sangue nell’appartamento del 74enne, situato al piano di sotto di quello di Dolfi. Tra gli altri elementi, si spiega, anche il rinvenimento di un coltello. In occasione di questi accertamenti Lai non era presente: secondo quanto ricostruito il 74enne era andato in Sardegna per poi fare rientro: è stato allora che è stato fermato. L’anziano avrebbe ancor avuto “evidenti segni di lotta sul corpo”: tracce ematiche non appartenenti alla vittima era state trovate sul luogo del delitto.