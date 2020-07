Nelle prime ore di questa mattina, lunedì 27 luglio, intorno alle 7:30, una pattuglia della Polizia municipale, durante un giro di controllo, nel transitare in viale Trieste direzione via Roma, ha notato un uomo, sul marciapiede, rivolto verso il muro di un edificio e un rigagnolo, segno evidente che stava urinando senza curarsi minimamente del via vai di persona che schivavano quel tratto di marciapiede.

Atteso che l’uomo terminasse la minzione, gli agenti lo hanno poi identificato: si trattava di un 26 enne extracomunitario, residente fuori città, al quale è stata contestata, come previsto dalla legge, la violazione di cui all’art. 726 del C.P. (depenalizzato) e sanzionato per un importo di euro 3.333.