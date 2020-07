Un uomo di 42 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Olbia per minacce aggravate: i militari, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto per una lite tra fratelli, sono intervenuti nella tarda serata di ieri, domenica 26 luglio, nell’appartamento della famiglia.

Il 42enne, secondo una prima ricostruzione dei fatti, era rientrato a casa ubriaco e prima ha minacciato con un coltello da cucina il fratello e i genitori, poi si è chiuso in una stanza dicendo di volersi buttare dalla finestra e ferendosi sbattendo ripetutamente la faccia contro il muro.

All’arrivo dei militari l’uomo, che aveva appena devastato l’appartamento dove vivono i genitori e il fratello, si è barricato in una stanza, minacciando di gettarsi dalla finestra. I carabinieri sono riusciti a entrare nella camera, dove il 42enne si era fratturato il naso sbattendolo contro le pareti. È stato accompagnato al pronto soccorso per le cure e denunciato per minacce aggravate dall’uso delle armi.