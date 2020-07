Incidente stradale nella serata di lunedì 27 luglio nella centrale via Dante, dove una BMW guidata da un 56enne mentre percorreva via Donizetti all’incrocio con via Dante si è scontrata con un motociclo guidato da un 23enne di Cagliari.

Il ragazzo è statosoccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale SS Trinità.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.