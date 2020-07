Triste primato per l’Italia, che è risultato essere il primo Paese in Europa per decessi causati dall’epatite virale, ma non finisce qua: la Sardegna è la regione che conta il maggior numero di decessi.

Nel nostro Paese sono stimati 33 morti ogni milione di abitanti, seguito dalla Lettonia (31) e dall’Austria (19).

I dati, del 2017, sono stati pubblicati da Eurostat in occasione della giornata mondiale dell’epatite.

In totale in Ue nel 2017 sono morte di epatite virale 5500 persone. Guardando ai numeri regionali, la più colpita è la Sardegna con 53 morti per milione di abitanti, seguita dalla Puglia (51), Basilicata e Campania (49), Calabria (42) e Sicilia (40).

In fondo alla classifica c’è invece la Finlandia, con meno di un morto di epatite ogni milione di abitanti, seguita dalla Slovenia (1) e dall’Olanda (2). Le regioni meno colpite (cioè con meno di un decesso) sono nel Sud-Ovest della Bulgaria e Nord-Ovest della Romania.